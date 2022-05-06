Джонсон посоветовал Макрону не идти на поводу у России в переговорах 6 мая, 23:34 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон перед саммитом НАТО в Брюсселе 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал воздержаться от переговоров с Россией на условиях, которые подкрепляют ложь Кремля. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Джонсон и Макрон провели телефонные переговоры 6 мая. Собеседники договорились активизировать сотрудничество и вместе работать над решением общих проблем. Также в британском правительстве сообщили, что они «единогласно осудили убийственное безрассудство (deadly folly, — ред.) Путина и договорились более тесно координировать долгосрочную безопасностную и экономическую помощь Украине, а также меры по изоляции России».



Видео дня

Британский премьер рассказал о своем визите в Киев в апреле и выразил уверенность, что Украина победит, если получит необходимую оборонительную военную помощь. Также он «призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подкрепляющих ложную версию Кремля о вторжении», но сказал, что решение за Украиной.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что Борис Джонсон посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным.

В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным. После переговоров 29 марта наступила пауза. Последний раз Макрон и Путин говорили 3 мая, и французский президент призывал кремлевского диктатора позволить продолжить эвакуацию с завода Азовсталь в Мариуполе.

Что в Украину привез Борис Джонсон? – Анна Шелест https://www.youtube.com/embed/TNxkdIV56S8

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.