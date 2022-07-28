За время полномасштабного вторжения РФ в Украине было убито и ранено более 75 000 россиян — Белый дом

28 июля, 06:59
Разбита российская военная техника в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Разбита российская военная техника в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Более 75 000 россиян были убиты или ранены во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщили депутаты Палаты представителей США на брифинге по итогам встречи в Белом доме, передает CNN.

В администрации президента США Джо Байдена депутатам рассказали, что российские военные устали от боевых действий, а Вооруженные силы Украины ищут дополнительные резервы, поскольку планируют начать контрнаступление на юге до наступления зимы.

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«Нас проинформировали, что более 75 000 россиян были либо убиты, либо ранены, это огромное количество…, более 80% их сухопутных войск погрязли, и они устали», — сообщила член палаты представителей от Демократической партии Элиса Слоткин из Мичигана.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Российская агрессия Белый дом Оккупант Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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