Блинкен: Скоро у Украины будет 10 противотанковых комплексов на каждый российский танк на ее территории 3 апреля, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Скоро у Украины будет «10 противотанковых ракетных комплексов на каждый российский танк, находящийся на ее территории», заявил в эфире CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. Помощь Штатов с передачей советских танков он не подтвердил.



«В целом мы стараемся сделать так, чтобы у украинцев были необходимые системы, которые они могли бы использовать, и они могут использовать их прямо сейчас», — сказал он.

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Накануне NYT сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления обороны Украины на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО ускорить передачу Украине военной техники и вооружения и предоставить 1% всех самолетов и танков Альянса.

31 марта в Пентагоне заявили, что США передают Украине военную помощь ежедневно.

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