«Угроза стабильности». Блинкен посетит шесть европейских стран, чтобы обсудить помощь Украине и санкции против России 3 марта, 00:47 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен с 3 по 8 марта посетит шесть европейских стран — Бельгию, Польшу, Молдову, Латвию, Литву и Эстонию, сообщили в Госдепе США.

«Поездка является продолжением обширных консультаций и координации с нашими союзниками по НАТО и европейскими партнерами в отношении продолжающейся преднамеренной, неспровоцированной и неоправданной войны Российской Федерации против Украины», — говорится в сообщении.

Поездка начнется с визита в столице Бельгии Брюссель, где Блинкен примет участие в встрече министров иностранных дел НАТО, встретится с коллегами из ЕС, примет участие во встрече министров стран Большой семерки, а также проведет дополнительные встречи с партнерами для обсуждения глобального ответа на российское вторжение.

Затем Блинкен отправится в Польшу и Молдове, где обсудит, в том числе, помощь беженцам из Украины. После этого госсекретарь США посетит страны Балтии.

«Во время всех трех остановок он обсудит совместные усилия по поддержке Украины, укреплению сдерживания и обороны НАТО, продвижению демократии и прав человека, а также углублению экономического и энергетического сотрудничества с нашими балтийскими союзниками», — отметили в Госдепе.

Ранее сегодня Блинкен заявил, что вторжение России в Украину является «угрозой стабильности в Европе и всему основанному на правилах порядку» в мире. Так он прокомментировал принятие резолюции Генассамблеей ООН с требованием к России немедленно прекратить нападение на Украину.

Он выразил обеспокоенность по поводу «неизбирательных» атак российских войск и «провокационной риторики о ядерном оружии».

«Это война президента Путина. Это не война русского народа», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США назвал человеческие жертвы «ошеломляющими» и заявил, что «Путин сейчас более изолирован, чем когда-либо».

Сегодня Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить применение силы против Украины и вывести все войска с территории нашего государства в международно-признанных границах.

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