Украинские военные не перестают удивлять — Белый дом 6 января, 21:10 Представитель Белого дома Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби рассказал, как защитники Украины инновационно используют переданное союзниками оружие и не перестают их удивлять.

Во время брифинга в пятницу, 6 января, на котором Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине, Кирби сказал, что это не стоит связывать со слухами или информацией о подготовке нового наступления страной-агрессором РФ. По его словам, США руководствуются ежедневными переговорами с Украиной «о боевых действиях, которые они ведут сейчас, и о том, какие бои ожидаются в будущем».



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Представитель Белого дома отметил «впечатляющий уровень готовности» украинских военнослужащих и то, как они смогли скорректировать «не только свои потребности, но и свои способности на фронте под боевые действия», а также инновационное использование защитниками Украины западных вооружений.

«По-моему, они никогда не перестают удивлять и восхищать своей способностью адаптироваться к вызовам, с которыми сталкиваются, в режиме реального времени. И они весьма откровенны со всеми партнерами, в том числе США, по поводу своих потребностей», — добавил Кирби.

В новый пакет помощи Украине на сумму около 3 млрд долларов войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронемашины MRAP, ракеты GMLRS, противотранспортные мины, боеприпасы и так далее.