Блокада РФ Черного моря. Белый дом планирует передать Украине передовые противокорабельные ракеты — Reuters 19 мая, 20:42 Цей матеріал також доступний українською У Украины на данный момент ограниченная возможность для запуска Harpoon с берега (Фото:ГП МТП Черноморск)

Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты для преодоления российской блокады Черного море, сообщает Reuters cо ссылкой на собственные источники.

Три чиновника США и два источника в Конгрессе заявили, что Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет: Harpoon производства Boeing и ударной ракеты Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies.

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Отмечается, у Украины на данный момент ограниченная возможность для запуска Harpoon с берега. Два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского диктатора Владимира Путина возобновить работу украинских портов в Черном море, поскольку их блокирование грозит глобальной катастрофой и гибелью от голода миллионов людей.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия осознанно блокирует порты, чтобы спровоцировать голод в мире.

В МИД РФ заявили, что украинские порты будут разблокированы, если с России снимут западные санкции.

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