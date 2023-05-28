В феврале 2022 года. Есть информация, что часть белорусских ССО заходила в Украину вместе с россиянами — журналистка 28 мая, 08:46 Белорусские военные во время учений (иллюстративное фото) (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Главный редактор белорусского сайта Хартия'97 Наталья Радина в интервью Radio NV рассказала, что в феврале 2022 года на территорию Украины вместе с российскими оккупантами заходила часть белорусских спецназовцев.

«Нельзя говорить о каком-то частичном участии, потому что 24 февраля с территории Беларуси в Украину вошли российские войска. И не только российские, потому что есть информация, что часть и белорусских Сил специальных операций также входили вместе с российскими военнослужащими. Они входили в российской форме, но есть информация, что они там были», — заявила Радина в эфире Radio NV.

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По словам журналистки, об этом сообщили источники издания в Минобороны Беларуси и в Украине.

«Находили даже белорусские рации, с записанными белорусскими позывными. Слышали и диалект белорусский. И видели даже технику в небе белорусскую. Поэтому, конечно, это все надо расследовать», — сказала она.

Радина выразила мнение, что большинство белорусских спецназовцев, которые вторглись в Украину вместе с россиянами, погибли, после чего у белорусских властей «произошло отрезвление, чем это закончится».

«Но сам факт того, что они там присутствовали, уже неоспорим. То есть, это правда», — подчеркнула журналистка.

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