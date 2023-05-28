В феврале 2022 года. Есть информация, что часть белорусских ССО заходила в Украину вместе с россиянами — журналистка

28 мая, 08:46
Поделиться:
Белорусские военные во время учений (иллюстративное фото) (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Белорусские военные во время учений (иллюстративное фото) (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Главный редактор белорусского сайта Хартия'97 Наталья Радина в интервью Radio NV рассказала, что в феврале 2022 года на территорию Украины вместе с российскими оккупантами заходила часть белорусских спецназовцев.

«Нельзя говорить о каком-то частичном участии, потому что 24 февраля с территории Беларуси в Украину вошли российские войска. И не только российские, потому что есть информация, что часть и белорусских Сил специальных операций также входили вместе с российскими военнослужащими. Они входили в российской форме, но есть информация, что они там были», — заявила Радина в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Kytxxc4zQ9U

По словам журналистки, об этом сообщили источники издания в Минобороны Беларуси и в Украине.

«Находили даже белорусские рации, с записанными белорусскими позывными. Слышали и диалект белорусский. И видели даже технику в небе белорусскую. Поэтому, конечно, это все надо расследовать», — сказала она.

Радина выразила мнение, что большинство белорусских спецназовцев, которые вторглись в Украину вместе с россиянами, погибли, после чего у белорусских властей «произошло отрезвление, чем это закончится».

«Но сам факт того, что они там присутствовали, уже неоспорим. То есть, это правда», — подчеркнула журналистка.

Читайте также:
«90% белорусов поддержат». Тихановская может отдать приказ помочь освободить Беларусь — Кротевич

Режимы Лукашенко и Путина создают так называемое союзное государство России и Беларуси. Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка объяснял, что Россия уже контролирует практически все сферы функционирования белорусского государства.

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на начало мая в Беларуси находились 2800 военных страны-агрессора РФ.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Беларусь Украина-Беларусь Война в Украине Российско-украинская война Союзное государство России и Беларуси Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X