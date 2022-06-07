Байден рассекретил данные разведки о подготовке российского вторжения из-за скептицизма союзников
Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)
Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, что перед полномасштабным вторжением российской армии в Украину президент Джо Байден приказал рассекретить часть докладов из-за скептицизма союзников.
Об этом сообщает CNN.
«Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим собеседникам, оказалось, что по этому поводу было достаточно много скептицизма», — заявила Гейнс.
Она отметила, что Байден принял решение рассекретить данные разведки и активно делился ими с другими странами.
«Президент повернулся к нам и сказал: Вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова контактировать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к по существу, возможности российского вторжения», — заявила Гейнс.
24 февраля российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. О такой угрозе ряд западных СМИ и политиков начали говорить еще осенью 2021 года.
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