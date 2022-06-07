Байден рассекретил данные разведки о подготовке российского вторжения из-за скептицизма союзников

7 июня, 06:38
Цей матеріал також доступний українською
Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, что перед полномасштабным вторжением российской армии в Украину президент Джо Байден приказал рассекретить часть докладов из-за скептицизма союзников.

Об этом сообщает CNN.

«Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим собеседникам, оказалось, что по этому поводу было достаточно много скептицизма», — заявила Гейнс.

Видео дня

Она отметила, что Байден принял решение рассекретить данные разведки и активно делился ими с другими странами.

Читайте также:
«Нам нужно молиться на визит Байдена». Арабские страны могут развалить Россию, как саудиты — СССР. Что может сделать Украина — эксперт

«Президент повернулся к нам и сказал: Вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова контактировать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к по существу, возможности российского вторжения», — заявила Гейнс.

24 февраля российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. О такой угрозе ряд западных СМИ и политиков начали говорить еще осенью 2021 года.

https://www.youtube.com/watch?v=pC2QC8AFxUI
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X