Байден рассекретил данные разведки о подготовке российского вторжения из-за скептицизма союзников 7 июня, 06:38 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, что перед полномасштабным вторжением российской армии в Украину президент Джо Байден приказал рассекретить часть докладов из-за скептицизма союзников.



Об этом сообщает CNN.

«Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим собеседникам, оказалось, что по этому поводу было достаточно много скептицизма», — заявила Гейнс.



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Она отметила, что Байден принял решение рассекретить данные разведки и активно делился ими с другими странами.

«Президент повернулся к нам и сказал: Вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова контактировать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к по существу, возможности российского вторжения», — заявила Гейнс.

24 февраля российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. О такой угрозе ряд западных СМИ и политиков начали говорить еще осенью 2021 года.

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