В начале войны Байден просил Зеленского не говорить, что США недостаточно помогают Украине — WP 12 октября, 10:31 Байден аргументировал свою просьбу тем, что ему будет сложнее просить деньги у Конгресса США (Фото:Evelyn Hockstein/File Photo/Reuters)

Президент США Джо Байден в частном разговоре просил президента Украины Владимира Зеленского не говорить во время выступлений, что США недостаточно помогают Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на слова бывшего сотрудника Белого дома.

По данным собеседника издания, просьба американского лидера была продиктована тем, что ему будет сложно просить деньги на помощь Украине у Конгресса США, если Зеленский буде постоянно говорить, что их недостаточно. При этом, пишут СМИ, Байден понимал, что украинский президент должен решительно отстаивать интересы своего народа в борьбе с российскими оккупантами.

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Официальные лица Белого дома подчеркивают, что Байден и Зеленский регулярно созваниваются раз в две-три недели на протяжении всего периода войны России против Украины.

Издание напоминает, что лидер США сейчас прилагает все усилия, чтобы сохранить глобальную и внутреннюю коалицию в поддержку Украины. Это происходит на фоне того, как некоторые республиканцы выражают скептицизм касательно миллиардов долларов помощи, направляемых в Украину.

До сих пор Белому дому удавалось сохранить двухпартийную поддержку нескольких многомиллиардных пакетов помощи и вооружений для Украины, но некоторые республиканцы, поддерживающие бывшего президента Дональда Трампа, начали поднимать вопросы о том, почему Соединенные Штаты тратят столько денег на далекую войну за рубежом.

«Сохранение поддержки здесь, в Конгрессе и среди широкой американской общественности — это то, о чем мы думаем и признаем, что со временем это неизбежно будет становиться все более сложной задачей», — отметил высокопоставленный представитель администрации.

США систематический поддерживают Украину в борьбе с РФ, оказывая крупную военную и финансовую помощь.

Зеленский после массированных российских ударов по Украине 10 октября попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Перед этим президент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО, и осудил российские «бессмысленные атаки».

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.