Байден и новый премьер Италии договорились продолжать поддерживать Украину 26 октября, 10:52 Байден провел переговоры с новым премьером Италии, лидеры обсудили поддержку Украины (Фото:Jonathan Ernst/Reuters)

Президент США Джо Байден и новый премьер Италии Джоржда Мелони договорились продолжать поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.

«Они обсудили свои обязательства по дальнейшему оказанию помощи Украине, привлечению России к ответственности за ее агрессию, решению проблем, создаваемых Китаем, и обеспечению устойчивых и доступных энергоресурсов», — отметили там.

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Байден и Мелони также подчеркнули прочные отношения между США и Италией и выразили готовность работать вместе в рамках трансатлантического альянса для решения общих проблем.

25 сентября в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Джорджа Мелони — лидер первой из политсил, набрав около 25% голосов, возглавила самое правое правительство в истории послевоенной Италии, став первой женщиной-премьером.



В своей речи Мелони заявила, что Италия будет продолжать поддерживать западные санкции против кремлевского режима и его главы Владимира Путина, несмотря на любой газовый шантаж.