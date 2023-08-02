Беспилотников мало. Цимбалюк объяснил, что может всколыхнуть стабильность в России 2 августа, 14:40 Последствия атаки беспилотника на Москва-Сити, 1 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Блогер и журналист Роман Цимбалюк в интервью Radio NV высказал мнение, что беспилотников, которые прилетают в Москву мало, чтобы всколыхнуть стабильность в России, и рассказал, что для этого нужно.

«Учитывая то, что это все же Россия, я пока не вижу каких-то оснований делать предположения или выводы, что вот мы сделали им бавовну в Москве, а завтра они начнут там просыпаться относительно антивоенных, пацифистских движений. Будут и дальше молчать. И, возможно, даже не будут поддерживать войну, но будут молчать», — сказал Цимбалюк в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, чтобы что-то изменилось во взглядах россиян, надо продолжать воевать, а главным критерием для этого является ситуация на линии фронта.

«Вот что может всколыхнуть эту так называемую стабильность, хотя уже ее нет. Потому что стабильность — это безопасность, а безопасности уже нет. Поражение на линии фронта. Если мы выходим к Азовскому морю, к Чонгару и понятно, что программа на этом не выполнена, но это уже будет колоссальный успех. Эти вещи на них могут влиять», — считает он.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.

Украина свою причастность к этим атакам не подтверждала.

