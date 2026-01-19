«Хотя бы на короткое время». Профессор стратегических исследований считает, что «в какой-то момент» между Украиной и Россией будет перемирие
Последствия российского удара шахедом по многоэтажке в Киеве, 9 января 2026 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Американский историк, профессор стратегических исследований в шотландском университете Сент-Эндрюс Филлипс ОʼБрайен в интервью NV высказал мнение, что между Украиной и Россией в какой-то момент будет заключено как минимум кратковременное перемирие.
Отвечая в интервью NV на вопрос о том, какой исход войны в Украине он считает наиболее вероятным, ОʼБрайен отметил, что войны обычно заканчиваются «каким-то соглашением», потому что их продолжение становится слишком обременительным с экономической и социальной точки зрения.
«Это похоже на ситуацию, которую мы видим в российско-украинской войне. Я не думаю, что Россия может завоевать Украину. Я не думаю, что Украина получает такую поддержку, которая ей нужна, чтобы попытаться действительно разрушить российскую военную машину. Итак, если предположить, что мы останемся в таком состоянии, то в какой-то момент, обе стороны примут решение, хотя бы на короткое время, попытаться уменьшить конфликт», — продолжил профессор стратегических исследований.
Он добавил, что, по его мнению, это будет перемирие, а не мир.
Отказ России от мира и переговоры Украины с США
19 января Институт изучения войны, анализируя интервью Медведчука пропагандистскому государственному информагентству ТАСС, заявил, что через российскую пропаганду Кремль усилил и использовал заявления Медведчука, чтобы озвучить фактический отказ РФ от мира в войне против Украины в ближайшее время и подготовить к этому внутрироссийскую аудиторию.
В этом интервью Медведчук заявил, что в 2026 году «мира в Украине не будет», а также повторил утверждение о том, что «время на стороне Кремля». Он также отметил стремление Кремля достичь своих первоначальных военных целей без переговоров с Украиной.
Кроме того, Медведчук продублировал давние нарративы Кремля, которые ошибочно представляют вторжение России в Украину как якобы войну против Запада. Также он утверждал, что украинское правительство якобы является «нелегитимным», и отверг возможность проведения выборов в Украине (чего Кремль сам требовал для достижения мирного соглашения) на любых условиях, кроме российских.
18 января секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о переговорах, которые в течение двух дней продолжались в США, и заявил, что они продолжатся в Давосе (Швейцария), где 19−23 января проходит Всемирный экономический форум и ожидается встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Умеров отметил, что 17−18 января украинская и американская делегации обсудили в США план послевоенного экономического процветания Украины (prosperity plan). Также обсуждались гарантии безопасности для Украины, в частности практические механизмы их реализации и имплементации.