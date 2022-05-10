Путин готовится к затяжной войне — разведка США 10 мая, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Эврил Хэйнс (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что российский диктатор Владимир Путин может готовиться к затяжной войне в Украине.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Во время слушаний в Сенате 10 мая Хэйнс сказала, что краткосрочные цели российского диктатора — захват Донецкой и Луганской областей и окружение Сил обороны Украины в этой части страны с севера. По ее словам, так Кремль хочет сохранить сухопутный коридор с оккупированным Крымом и удержать захваченные территории Херсонской области.

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Также, по данным американской разведки, Путин хочет увеличить сухопутный коридор до оккупированного Россией Приднестровья и получить контроль над украинским побережьем Черного моря. По словам Хейнс, главе кремлевского режима вряд ли удастся добиться этого без объявления мобилизации в России.

«По нашим оценкам, Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса. Мы предполагаем, что стратегические цели Путина, вероятно, не поменялись, — вероятно, он считает принятое в конце марта решение переориентировать российские войска на Донбасс временным с целью перехватить инициативу», — заявила Хейнс.

Директор Национальной разведки США напомнила, что Россия рассчитывала на быструю военную победу в Украине и захват Киева, но потерпела поражение, столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинцев и серьезными проблемами собственной армии. Российские оккупанты отступили от Киева и сосредоточились на попытках захватить Донецкую и Луганскую области.

По мнению американской разведки, следующие месяц или два полномасштабной войны в Украине будут решающими, но битва на Донбассе не обязательно будет завершением войны, и эскалация со стороны России не исключена.

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