«Нежелательно, чтобы воевали в Украине». Лукашенко сделал циничное заявление во время осмотра белорусских беспилотников 21 октября, 14:22 Лукашенко осмотрел белорусские образцы боевых беспилотников и сделал циничное заявление, вспомнив об Украине (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко посетил один из полигонов Беларуси, где во время осмотра разработок военно-промышленного комплекса страны сделал циничное заявление касательно войны в Украине.

Как сообщает Белта, он уделил внимание белорусским беспилотникам и заявил, что «нежелательно, чтобы они воевали в Украине».

«Кто покупает — тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди», — сказал диктатор.

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На белорусском военном полигоне были представлены модели беспилотников-разведчиков, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет.

Лукашенко доложили, что часть образцов стоит на вооружении армии Беларуси, часть проходят испытания, а некоторые переданы армии «на подопытную эксплуатацию».

10 октября он заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко сказал, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

Беларусь пока прямо не участвует в войне РФ против Украины, но предоставляет войскам РФ базы для запуска ракет и дронов-камикадзе, которые атакуют украинские города.