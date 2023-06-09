К иску Украины против России в суде ООН по конвенции о геноциде присоединились 32 страны 9 июня, 20:06 Здание Международного суда ООН в Гааге (Фото:icj-cij.org)

К иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него большинство судей Международного суда ООН решили приобщить 32 страны.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Решение принято голосами 14 судей против одного.

Среди государств, которые присоединились к иску Украины, 26 государств-членов Европейского Союза, кроме Венгрии, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Лихтенштейн и Великобритания.

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В то же время, на этапе предварительных возражений сторон суд отказал в приобщении к иску США.

Слушания по первому иску Украины против России, где РФ обвиняют в нарушении двух конвенций ООН, начались 6 июня. Они завершатся 14 июня. Решение может быть принято в конце 2023 — в начале 2024 года.

Речь идет о деле Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ). Этот иск Украина подала в 2017 году.

Украина доказывает, что Россия нарушила соответствующие конвенции, вооружая группировки «Л/ДНР» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и своей политикой в отношении нерусских этнических групп в оккупированном Крыму.

В апреле 2017 года Суд вынес промежуточное решение, обязав Россию не ограничивать возможности крымских татар сохранять свои представительские институты, включая Меджлис, и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В ноябре 2019 года Суд отклонил все аргументы России относительно юрисдикции суда и приемлемости дела.

