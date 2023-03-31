Послы всех стран ЕС посетили Киев с совместным визитом в 400-й день с начала вторжения РФ 31 марта, 15:36 Послы встретились с представителями украинской власти в Киеве (Фото:Olga Stefanishyna/Twitter)

30 марта постоянные представители всех стран-членов при Евросоюзе посетили Украину с совместным визитом.

Об этом сообщила глава Комитета ЕС по политике и безопнаости Дельфина Пронк в своем Twitter.

«ЕС крепко стоит с Украиной. Впервые после начала российского вторжения и опустошения 400 дней назад послы всех 27 государств-членов побывали в Украине. Мы здесь, чтобы помочь Украине бороться за свободу», — пояснила она.

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Отмечается, что послы ЕС прибыли в Киев после двух дней работы на местах в составе Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). В рамках визита они встретились с украинскими военными, которые проходили обучение в Польше и Германии.

В Киеве делегация встретилась с представителями Верховной Рады и Кабмина.

Во время всех встреч украинские партнеры подчеркивали свою признательность и исключительную важность помощи ЕС. Послы ЕС подтвердили свою решимость поддерживать Украину в защите от российской агрессии в соответствии с Уставом ООН, сдерживать глобальные последствия войны и поддерживать международный порядок, основанный на правилах.

Послы посетили Бородянку, чтобы почтить память жертв российских оккупантов.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что обсуждалась важность своевременной военной помощи Украине и стратегического сотрудничества для развития европейской обороны.

Евросоюз поддерживает Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оказывая военную и финансовую помощь. Послы стран ЕС прибыли в Украину накануне годовщины освобождения Киевской области от оккупационных российских войск.