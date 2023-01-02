«Блицкриг остался в мечтах россиян». Экс-командир Азова назвал главный удар по врагу в 2022 году

2 января, 16:16
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Первые удары по Киеву 24 февраля (Фото:REUTERS/Valentin Ogyrenko)

Первые удары по Киеву 24 февраля (Фото:REUTERS/Valentin Ogyrenko)

Экс-командир полка Азов Максим Жорин в интервью RADIO NV назвал главный удар по врагу, который украинские защитники совершили в 2022 году.

«Если говорить о наиболее выдающихся событиях за прошлый год, то я считаю, что переломным моментом является оборона и защита Киева. После этого уже стало понятно врагу, что дальше просто не будет никаких блицкригов, быстрых операций. Все это осталось просто в мечтах россиян. Тогда стало ясно, что украинцы не отдадут ничего, и легко их захватить не удастся», — сказал Жорин в эфире RADIO NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=QguHMEp2GXA

Бывший командир полка Азов подчеркнул, что переломным моментом были защита и оборона Киева, а затем - освобождение Киевской области.

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Также он заявил, что считает выдающейся легендарную оборону Мариуполя.

«Вместо того, чтобы быстро захватывать всю территорию Украины, они (российские оккупационные войска - ред.) были вынуждены просто уничтожить в Мариуполе свои боеспособные подразделения, одни из лучших подразделений. Им пришлось их просто уничтожить из-за того, что они ничего не могли поделать с гарнизоном Мариуполь», — сказал Жорин.

29 марта Минобороны РФ заявило, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают войска из Киевской и Черниговской областей на Слобожанское и Донецкое направления.

2 апреля 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр объявила, что вся Киевская область освобождена от оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киев Мариуполь Украина-Россия Киевская область Война в Украине Российско-украинская война Полк Азов Радио НВ Война России против Украины

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