«Как в 18 веке». Россия планирует оккупировать всю Украину, даже если на это уйдут годы — разведка Польши 8 августа, 15:48 Российские оккупанты на Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия все еще планирует оккупировать всю территорию Украины, убежден глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Россия последовательно не отказывается от завоевания всей Украины, даже если на это уйдут годы. Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала Украину, а позже Крымское ханство», — сказал он в интервью Polsat News.

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Он убежден, что ближайшие два месяца — август и сентябрь — могут стать решающими. Также Солох назвал прогресс России небольшим, поскольку на востоке Украины она не использует высокоточного оружия, а на юге страны ВСУ возвращают под свой контроль все больше городов.

Солох добавил, что референдумы, которые оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях, должны «создать определенную правовую ситуацию и присоединить земли к России».

«Тогда нападение будет рассматриваться как нападение на Россию. Сразу же нарастает угроза применения оружия массового поражения, ядерного оружия», — предположил он.

8 августа прокремлевские коллаборанты в Запорожской области подписали так называемое «распоряжение» о проведении псевдореферендума.

Президент Владимир Зеленский говорил, если РФ проведет псевдореферендумы, возможность переговоров с Украиной для нее будет закрыта.

По данным Центра национального сопротивления оккупанты хотят провести «референдумы» 11 сентября.

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