«Как в 18 веке». Россия планирует оккупировать всю Украину, даже если на это уйдут годы — разведка Польши

8 августа, 15:48
Российские оккупанты на Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты на Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия все еще планирует оккупировать всю территорию Украины, убежден глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Россия последовательно не отказывается от завоевания всей Украины, даже если на это уйдут годы. Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала Украину, а позже Крымское ханство», — сказал он в интервью Polsat News.

Видео дня

Он убежден, что ближайшие два месяца — август и сентябрь — могут стать решающими. Также Солох назвал прогресс России небольшим, поскольку на востоке Украины она не использует высокоточного оружия, а на юге страны ВСУ возвращают под свой контроль все больше городов.

Солох добавил, что референдумы, которые оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях, должны «создать определенную правовую ситуацию и присоединить земли к России».

Читайте также:

Украинская армия уничтожает российских оккупантов на южном направлении (Фото:Operational Command South/Facebook) Нельзя допустить «референдумы». В ОП сообщили о наступлении на юге, жителей призывают выезжать

«Тогда нападение будет рассматриваться как нападение на Россию. Сразу же нарастает угроза применения оружия массового поражения, ядерного оружия», — предположил он.

8 августа прокремлевские коллаборанты в Запорожской области подписали так называемое «распоряжение» о проведении псевдореферендума.

Президент Владимир Зеленский говорил, если РФ проведет псевдореферендумы, возможность переговоров с Украиной для нее будет закрыта.

По данным Центра национального сопротивления оккупанты хотят провести «референдумы» 11 сентября.

https://www.youtube.com/embed/5UvOrVADuxQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Польша Российская агрессия Разведка Оккупация

Эксклюзивы НВ

Елена Вдовиченко говорит, что Метро планирует свою деятельность в Украине до 2030 года (Фото:Метро Украина)
Цены, курс доллара и планы до 2030 году /
Как торговые сети работают во время войны — интервью с СЕО Метро Украина
8 августа, 12:05
Ритейл/Недвижимость
Владельцы Ocean Plaza решили, что сейчас самое время открыть ТРЦ (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
«Они даты уже пять раз назначали» /
Что известно об открытии Ocean Plaza и его российском следе во время войны
8 августа, 08:22
Ритейл/Недвижимость
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

7 августа, 23:55
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X