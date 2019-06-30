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Турция пригрозила ударом по силам мятежного генерала в Ливии

Вчера, 23:41
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REUTERS/Ismail Zitouny

Сожженный танк сил генерала Халифы Хафтара на юге Триполи

Турция потребовала от подразделений самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛНА) немедленно освободить шестерых своих граждан, удерживаемых на востоке Ливии, сообщает DW.

ЛНА под руководством мятежного генерала Халифы Хафтара пытается свергнуть официальное правительство Ливии и с весны 2019 года ведет наступление на Триполи — столицу страны.

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«Задержание шестерых наших граждан незаконными силами ополченцев, связанных с генералом Хафтаром, — это действие, равносильное бандитизму и пиратству, — говорится в сообщении МИД Турции, опубликованном в воскресенье, 30 июня. — Мы ожидаем немедленного освобождения наших граждан. В противном случае, силы Хафтара станут законными целями».

Днем ранее генерал Халифа Хафтар, чья Ливийская национальная армия контролирует значительную часть территории Ливии, запретил воздушное и морское сообщение с Турцией. Представитель ЛНА заявил, что отныне «все турецкие суда и самолеты будут рассматриваться как враждебные цели». Он также предупредил, что в будущем будут арестованы все граждане Турции, находящиеся на территории Ливии.

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Официальная Анкара поддерживает признанное ООН правительство Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Хафтар же выступает на стороне оппозиционного правительства страны, находящегося в восточной Ливии.

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Теги:   Триполи Анкара Конфликт Военный конфликт Военные действия Турция Ливия

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