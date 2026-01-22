Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Колись американські генерали висловлювалися про можливість ведення війни в космосі за допомогою евфемізмів, віддаючи перевагу розмовам про космічне «панування», а не про похмуру перспективу знищення супутників на орбіті. Тепер вони відкрито говорять про необхідність запускати зброю з космосу, в космосі й у напрямку до нього під час будь-якого майбутнього конфлікту з Росією чи Китаєм. У 2026 році варто стежити за п’ятьма сферами, які можуть