Гонка за господство в космосе. Военное соперничество обостряется — The Economist
Испытания ракеты Starship, 13 октября 2024 года (Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/File Photo)
Шашанк Джоши, редактор материалов по вопросам обороны The Economist, называет сферы, за которыми стоит следить тем, кто интересуется соревнованием космических наций.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
Колись американські генерали висловлювалися про можливість ведення війни в космосі за допомогою евфемізмів, віддаючи перевагу розмовам про космічне «панування», а не про похмуру перспективу знищення супутників на орбіті. Тепер вони відкрито говорять про необхідність запускати зброю з космосу, в космосі й у напрямку до нього під час будь-якого майбутнього конфлікту з Росією чи Китаєм. У 2026 році варто стежити за п’ятьма сферами, які можуть