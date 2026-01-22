Гонка за господство в космосе. Военное соперничество обостряется — The Economist

22 января, 03:27
NV Премиум
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Испытания ракеты Starship, 13 октября 2024 года (Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/File Photo)

Испытания ракеты Starship, 13 октября 2024 года (Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/File Photo)

Шашанк Джоши, редактор материалов по вопросам обороны The Economist, называет сферы, за которыми стоит следить тем, кто интересуется соревнованием космических наций.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Колись американські генерали висловлювалися про можливість ведення війни в космосі за допомогою евфемізмів, віддаючи перевагу розмовам про космічне «панування», а не про похмуру перспективу знищення супутників на орбіті. Тепер вони відкрито говорять про необхідність запускати зброю з космосу, в космосі й у напрямку до нього під час будь-якого майбутнього конфлікту з Росією чи Китаєм. У 2026 році варто стежити за п’ятьма сферами, які можуть

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Космос Мир впереди 2026 The Economist Гонка вооружений

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