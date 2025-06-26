Трамп призвал «выкинуть, как собаку» журналистку CNN за материал об ударах по Ирану. Телеканал ответил

Президент США Дональд Трамп призвал уволить журналистку CNN Наташу Бертран якобы за фейковые новости об ударах американских военных по ядерным объектам в Иране.

Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

Трамп рассказал, что в течение трех дней наблюдал, как она «распространяла фейковые новости», и поэтому призвал «немедленно ее наказать, а затем выкинуть, как собаку».

«Она лгала в истории о ноутбуке из ада, а теперь лжет в истории о ядерных объектах, пытаясь уничтожить наших патриотических пилотов, выставляя их в плохом свете, хотя на самом деле они проделали большую работу и добились успеха — полного уничтожения! Ей нельзя позволять работать в Fake News CNN», — написал Трамп.

Редакция CNN в комментарии The Hill заявила, что поддерживает свою журналистку и ее коллег. Медиа также подчеркнуло, что считает нецелесообразной критику Трампа за «точное освещение и точную характеристику выводов, представляющих общественный интерес».

Ранее Трамп резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью уничтожены после американских ударов.

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

CNN со ссылкой на американскую разведку отмечает, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимыми убытками». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

В Сети появились спутниковые снимки иранского ядерного объекта Фордо после атаки США, согласно которым центрифуги для обогащения урана, размещавшиеся глубоко под землей, вероятно, серьезно повреждены или разрушены.