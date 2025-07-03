Два американских законодателя от Республиканской и Демократической партий предложили передать Израилю бомбардировщики В-2 Spirit и антибункерные бомбы, которыми ранее американские военные ударили по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщают Fox News и Times of Israel.

Так, два парламентария, Джош Готтхаймер и Майкл Лоулер, зарегистрировали законопроект, который будет предоставлять полномочия президенту США Дональду Трампу на передачу бомбардировщиков и специальных противобункерных бомб, если Иран продолжит работу над разработкой ядерного оружия.

Как указывает Times of Israel, Готтхаймер предлагал такой законопроект еще в 2022 году, а затем в 2024 году, однако ни разу он не прошел дальше рассмотрения в Палате представителей.

Fox News отмечает, что США раньше никогда не передавали ни одному из своих союзников таких самолетов. В настоящее время американская армия имеет на вооружении 19 единиц B-2.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

Инфографика: NV

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

25 июня Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.