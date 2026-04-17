Вид на здания в Тегеране, Иран, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американских должностных лиц, говоривших на условиях анонимности, Китай рассматривал возможность поставки Ирану радиолокационных систем X-диапазона.

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Эта технология позволила бы Ирану существенно расширить свои возможности по обнаружению и отслеживанию низколетящих беспилотников и крылатых ракет, а также усилить защиту его систем ПВО от ударов.

Остается неизвестным, осуществил ли Китай эту передачу, однако, как подчеркивают официальные лица, эта оценка подкрепляет обеспокоенность Вашингтона тем, что война с Ираном вовлекает не только региональных противников, но и глобальных соперников, готовых предоставить критически важную поддержку, за исключением прямого военного вмешательства.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на утекшие иранские военные документы, сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) применял разведывательный спутник, тайно приобретенный у китайской компании Earth Eye Co., для ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

По данным разведки США, Тегеран прежде использовал спутниковые снимки, предоставленные Пекином, в том числе во время войны, сообщили два осведомленных источника. Чиновники не уточнили, какой компанией были предоставлены снимки.

По словам двух чиновников, разведданные США также указывают на то, что Китай рассматривал возможность передачи Ирану систем ПВО, возможно, через третьи страны, чтобы утаить прямое участие, отмечает CBS News.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп посетит Китай в следующем месяце.

На днях американский лидер заявил, что отправил письмо главе Китая Си Цзиньпину, в котором попросил его не поставлять Ирану оружие. Трамп не уточнил, когда именно была эта переписка.

В свою очередь представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что позиция Китая в отношении Ирана «открытая и честная».

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11 апреля телеканал CNN сообщил, что, по оценке разведки США, Китай может готовить поставки систем ПВО Ирану, несмотря на действие двухнедельного перемирия и официальные возражения Пекина.

Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах (MANPADS), которые представляют серьезную угрозу для самолетов США и могут быть использованы в случае срыва перемирия, добавили в CNN.

В посольстве Китая в Вашингтоне опровергли эту информацию, заявив, что Пекин «не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта», а подобные утверждения не соответствуют действительности.

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Китай будет иметь «большие проблемы», если начнет поставлять оружие в Иран.