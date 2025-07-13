Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, Корпус стражей исламской революции спешит «вооружиться обогащенным ураном».

Реклама

«Мы это видели. Мы говорили, что через год у них появится ядерная бомба, и они ее применят. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и сотрут нас с лица земли», — предупредил Нетаньяху.

Инфографика: NV

Также он прокомментировал операцию в Газе, где ХАМАС по-прежнему удерживает заложников, похищенных во время резни, которую террористическая организация устроила в Израиле 7 октября 2023 года.

«Израиль делает все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а ХАМАС делает все наоборот», — отметил Нетаньяху.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он позже сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» в 12-дневной войне с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

Телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

В тот же день стало известно, что Иран начал ремонтные работы на подземном ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США.

3 июля Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с вопросом, писало, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы возобновить переговоры по иранской ядерной программе.