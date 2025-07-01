Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой израильских и американских чиновников.

Ранее Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер посетил Вашингтон для встреч с американскими чиновниками и подготовки визита Нетаньяху.

Трамп хвалил Нетаньяху за его «управление» 12-дневной операцией против ядерной программы Ирана, к которой в конце концов присоединились и США, а также раскритиковал судебный процесс против израильского премьер-министра.

Встреча состоится на фоне попыток Вашингтона прекратить войну в Газе и обеспечить освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, прекращение огня в Газе может быть уже «близко» и мирное соглашение может быть достигнуто в течение следующей недели. Он не предоставил подробностей, и не сказал, с кем говорил о возможном прекращении войны.

29 июня Трамп призвал прекратить уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

26 июня Нетаньяху поблагодарил Трампа за «мощную поддержку» и Израиля и еврейского народа.