Нетаньяху проведет встречу с Трампом в Белом доме 7 июля — Bloomberg

1 июля, 09:07
Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху в Белом доме, 7 апреля (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой израильских и американских чиновников.

Ранее Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер посетил Вашингтон для встреч с американскими чиновниками и подготовки визита Нетаньяху.

Трамп хвалил Нетаньяху за его «управление» 12-дневной операцией против ядерной программы Ирана, к которой в конце концов присоединились и США, а также раскритиковал судебный процесс против израильского премьер-министра.

Встреча состоится на фоне попыток Вашингтона прекратить войну в Газе и обеспечить освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Власти Израиля были «ошеломлены» и «смущены» резкой критикой от Трампа из-за удара по Ирану — NBC News

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, прекращение огня в Газе может быть уже «близко» и мирное соглашение может быть достигнуто в течение следующей недели. Он не предоставил подробностей, и не сказал, с кем говорил о возможном прекращении войны.

29 июня Трамп призвал прекратить уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

26 июня Нетаньяху поблагодарил Трампа за «мощную поддержку» и Израиля и еврейского народа.

