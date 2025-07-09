Трамп второй раз за два дня встретился с Нетаньяху в Белом доме

Нетаньяху прибыл в Белый дом вечером во вторник, 8 июля, для встречи, которая была закрыта для прессы (Фото: REUTERS/Kevin Mohatt)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретились второй раз за два дня в Белом доме , чтобы обсудить войну в секторе Газа.

Об этом сообщает ВВС.

Встреча состоялась после того, как посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф намекнул, что Израилю и ХАМАС осталось решить один вопрос, который нужно согласовать для 60-дневного соглашения о прекращении огня.

Реклама

Нетаньяху прибыл в Белый дом вечером во вторник, 8 июля, для встречи, которая была закрыта для представителей прессы. Встреча двух лидеров длилась около двух часов.

Нетаньяху также встретился со спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном.

После этой встречи премьер-министр Израиля заявил, что не верит в завершение военной кампании Израиля в секторе Газа, но что переговорщики «определенно работают» над прекращением огня.

«Нам еще нужно завершить работу в Газе, освободить всех наших заложников, ликвидировать и уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС», — сказал Нетаньяху.

Ранее во вторник Нетаньяху встретился с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. До этого он также несколько часов встречался с Трампом во время ужина в Белом доме в понедельник.

Это третий государственный визит Нетаньяху в США с момента второго срока Трампа.

Инфографика: NV

Война в секторе Газа началась 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, убив 1200 человек и захватив 251 заложника, по израильским данным. По данным террористической группировки ХАМАС, в результате ответного наступления Израиля погибло по меньшей мере 57 500 человек в Газе.