Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на пресс-брифинге в Белом доме, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

У европейских лидеров возник новый повод для беспокойства — война президента США Дональда Трампа против Ирана грозит превратиться из экономического потрясения в политический кризис для непрочного центра Евросоюза.

Об этом в понедельник, 27 апреля, пишет издание Politico, указывая, что стоимость энергоносителей продолжает расти, экономический рост замедляется и у правительств европейских стран недостаточно инструментов для защиты своих избирателей от последствий.

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Проевропейские правительства готовятся к кризису, который они не могут предотвратить и который способен подорвать и без того ослабленный политический мейнстрим блока, констатируют авторы публикации.

По всей Европе действующие лидеры сталкиваются с популистской волной недовольства, которая в следующем году может ударить по Франции настолько сильно, что приведет к победе Национальное объединение (National Rally), в результате чего ультраправые окажутся в Елисейском дворце.

В комментарии Politico Шеймус Боланд, глава Европейского экономического и социального комитета, объединяющего профсоюзы и консультирующего Европейскую комиссию по экономической и трудовой политике, указал, что расходы на энергоресурсы приводят к росту цен на продукты, транспорт и жилье, нанося самый сильный удар по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода.

В политическом плане, пояснил Боланд, это создает основу для недоверия не только по отношению к правительствам, но и к способности европейских институтов защищать население от внешних потрясений. Это, предупредил эксперт, грозит усилить поддержку более протекционистских подходов.

В Болгарии победа на парламентских выборах, состоявшихся 19 апреля, прокремлевского экс-президента Румена Радева вызвала беспокойство у действующих лидеров по всей Европе.

В Румынии коалиционный кризис может спровоцировать отставку проевропейского премьер-министра Илие Боложана.

Тем временем в Германии ультраправая партия Альтернатива для Германии (АдГ) нацелена на успех на предстоящих земельных выборах в Саксонии-Анхальт, уже проникнув в ряд районов западной Германии, расположенных далеко от ее традиционной восточной базы влияния, пишет Politico.

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На полях двухдневного саммита Европейского Союза на Кипре четко улавливалась общая тема — экономика Европы и так уязвима, а иранский кризис может сделать ее политически взрывоопасной.

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В комментарии изданию еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис указал, что блокировка Ормузского пролива продолжается и последствия этого становятся все более выраженными.

«И, как утверждают некоторые, распространяются на всю экономику в целом», — заявил Домбровскис.

Он также констатировал, что бюджетные возможности сейчас более ограничены, чем после COVID-19 и первого энергетического кризиса, спровоцированного полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году.

Экономический застой, который уже долгое время преследует Европу, трансформируется в гораздо более серьезную проблему — стагфляцию. Рост цен, спровоцированный войной и блокадой, сталкивается со слабым экономическим ростом во всех странах блока. По мнению Домбровскиса, кризис, который ранее виделся временным, теперь, по прогнозам, будет иметь долгосрочные последствия и охватит всю экономику в целом.

20 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что вряд ли продолжит перемирие с Ираном, если до его завершения не будет заключено соглашение. Трамп также уверял, что до заключения такого соглашения Ормузский пролив будет оставаться заблокированным Соединенными Штатами.

23 апреля Трамп заявил, что "временных рамок" для войны с Ираном нет. Он также отверг предположение о том, что политические соображения влияют на его подход.

24 апреля американский лидер заявил, что Иран готовит предложение в рамках переговоров, которое должно удовлетворить требования США.