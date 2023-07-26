«Технологические гонки 24/7». Из-за войны Украина превратилась в суперлабораторию изобретений, которые могут изменить мир — WP 26 июля, 17:24 Украинский военный управляет FPV-дроном во время тренировки в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Война в Украине стимулирует стремительное развитие технологий беспилотников, в частности с применением искусственного интеллекта, что будет иметь значительные последствия для мира даже после войны России против Украины, пишет Washington Post.

Издание описывает испытания дрона-камикадзе, который после потери связи с оператором из-за средств радиоэлектронной борьбы не упал, а ускорился и поразил цель благодаря применению искусственного интеллекта.

Видео дня

Отмечается, что все больше украинских компаний-производителей беспилотников пытаются применить эту технологию.

«Поскольку десятки тысяч людей проходят обучение по дронам с обеих сторон в этой войне, очень вероятно, что этот опыт распространяется далеко и широко, включая злоумышленников», — сказал Сэмюэль Бендетт, эксперт по дронам, фокусирующийся на России, в расположенном в Вашингтоне аналитическом центре CNA.

Издание отмечает, что до полномасштабного российского вторжения Украина была известна своей агропромышленностью и тяжелой индустрией, однако война превратила ее в «суперлабораторию изобретений, которая привлекает инвестиции от известных бизнесменов, в том числе бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта». Над производством беспилотников совместно с военными частями на передовой сотрудничают более 200 украинских компаний.

«Это гонка технологий 24/7. Задача заключается в том, что каждый продукт в каждой категории нужно менять ежедневно, чтобы получить преимущество», — заявил WP министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Издание пишет, что в прошлом году его программа Армия дронов помогла частным компаниям обучить более 10 тысяч операторов беспилотников, а за следующие полгода должны обучить еще 10 тысяч.

Беспилотники позволили Украине осуществлять наблюдение и поражать чувствительные цели далеко за линией фронта, повышая при этом точность своей обычной артиллерии, и развитие отечественного производства дронов является главным приоритетом Украины, утверждает WP.

Украинские производители беспилотников имеют возможность, которой лишено подавляющее большинство их международных производителей, — тестировать взаимодействие дронов с российскими технологиями глушения.

«На Западе вы не можете просто запустить глушитель и вмешиваться в большие части спектра просто для того, чтобы проверить свой продукт. Вам нужна специальная лицензия, и даже если она у вас есть, она распространяется только на узкую отгороженную территорию. Вот почему это одна из сфер, где Украина имеет очень реальную возможность разработать решение мирового уровня», — сказал Андрей Лискович, бывший руководитель Uber, который покинул Кремниевую долину, чтобы помочь Украине во время войны.

Еще одно преимущество украинских производителей беспилотников — постоянная обратная связь с фронтом, что позволяет быстро вносить коррективы, чтобы уменьшать уязвимость и повышать летальность беспилотников.

По оценкам Украины, Россия в крупнейшей в истории войне беспилотников уничтожает около 1000 украинских БПЛА в месяц, сказал Федоров. По другим оценкам, уровень потерь составляет 10 000 в месяц, что побуждает Киев искать пути увеличения производства дронов.

Шмидт, который консультировал Пентагон по вопросам технологии искусственного интеллекта, приветствовал украинские достижения в технологии беспилотников, включая программное обеспечение искусственного интеллекта и БПЛА, которые работают без наведения GPS. Он поделился убеждением, что в будущем беспилотники будут играть решающую роль на суше, в воздухе и на море в разминировании полей и формировании «безжалостных стай беспилотных летательных аппаратов-камикадзе».

«Будущее войны будут диктовать и вести беспилотники», — убежден он.

Развитие технологии беспилотников с искусственным интеллектом отмечают и эксперты по безопасности, которые указывают на то, что после разработки соответствующего программного обеспечения его распространение и повторное использование станет фактически бесплатным, и его смогут получить негосударственные организации, в частности террористические, изменив назначение.

Такого мнения придерживается, в частности, Пол Шарр, эксперт по беспилотникам в Центре новой американской безопасности.

Федоров признал, что распространение технологии искусственного интеллекта является «угрозой для будущего», но подчеркнул, что приоритетом для Киева является немедленная борьба за выживание.

