Палата представителей США проголосовала за ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана

Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение войны США с Ираном без согласия Конгресса — это уже очередное осуждение законодателями того, как президент ведет этот конфликт.

Об этом сообщает CNN в четверг, 23 июля.

За резолюцию, внесенную демократом Прамилой Джаяпал, вместе с демократами проголосовали четверо республиканцев. Голосование завершилось с результатом 214 против 208: на сторону демократов перешли республиканцы Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон.

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Резолюция Палаты представителей представляет собой серьезное осуждение действий президента, однако даже в случае ее принятия Сенатом она не обязала бы администрацию прекратить войну: совместные резолюции такого типа не направляются президенту на подпись или для наложения вето и не имеют силы закона. В тот же день Сенат голосовал по собственной инициативе, направленной на ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана, но она не была принята: голосование завершилось с результатом 47 против 49.

Республиканка Сьюзан Коллинз проголосовала вместе с демократами за ограничение полномочий президента, в то время как демократ Джон Феттерман присоединился к остальным республиканцам и отверг эту меру.

Второе голосование после срыва меморандума

Голосование состоялось на фоне эскалации конфликта после завершения недавнего режима прекращения огня. Это уже второй случай, когда Палата представителей голосует за ограничение права президента продолжать войну, но первый — после того, как рухнул меморандум о взаимопонимании между США и Ираном.

Демократы неоднократно инициировали в обеих палатах Конгресса голосования по вопросу ограничения военных полномочий президента США Дональда Трампа, и эта кампания постепенно находит все большую поддержку среди республиканцев — что свидетельствует о растущем недовольстве внутри самой партии по поводу продолжающегося конфликта. В среду тела четырех американских военнослужащих, погибших в ходе войны в Иране, были доставлены в США в гробах, накрытых государственным флагом.

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Некоторые демократы, поддерживающие эти инициативы, утверждают, что совместные резолюции всё же обладают юридической силой, и подчеркивают, что суды еще не выносили решений о том, лишены ли такие резолюции правового эффекта в сфере военных полномочий.

Политический контекст перед промежуточными выборами

В четверг демократы в Палате представителей подчеркнули, что делают политически популярный выбор, вновь голосуя за ограничение полномочий Трампа в отношении Ирана на фоне затягивания войны в преддверии промежуточных выборов. «Думаю, американцы самых разных взглядов устали видеть, как Соединенные Штаты вступают в войны без веских оснований, тратя триллионы долларов на зарубежные операции», — заявила журналистам представительница Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, демократ прогрессивного крыла.

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По ее словам, принятие резолюции о военных полномочиях перед августовским парламентским перерывом служит сигналом о «пагубности и ошибочности» вторжения в Иран — шага, наносящего ущерб мировой экономике, — а также свидетельствует о полном пренебрежении к потребностям американцев из рабочего класса.

Автор резолюции Джаяпал заявила, что, по ее мнению, республиканцы, не явившиеся на голосование, «не хотели голосовать „против“, а затем ехать домой к избирателям и объяснять, почему они проголосовали против завершения этой незаконной войны, вместо того чтобы сосредоточиться на том, чего на самом деле хотят американцы».

Президент резко критиковал республиканцев за поддержку предыдущих резолюций, касающихся военных полномочий: он осуждал их на закрытых заседаниях и называл в Truth Social «неудачниками», которые «усложнили мою работу». В июне, во время режима прекращения огня, Сенат принял резолюцию, направленную на вывод войск из Ирана, хотя на следующий день палата фактически отозвала это решение, не сумев продвинуть аналогичную меру, касающуюся военных полномочий.

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Удары США по Ирану — что известно

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей, — в ответ на обстрел силами КСИР коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе. 8 июля CENTCOM нанесло вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран нанес ракетные удары и удары с применением беспилотников по Кувейту, Бахрейну и Иордании, назвав это ответом на удары США. 15 июля CENTCOM сообщило, что США возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года нанес удар по территории Сирии: КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе, хотя, по данным сирийских источников, база не пострадала. В тот же день американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране; главной целью атак стал город Бендер-Аббас, где расположены штаб и основная база ВМС страны.