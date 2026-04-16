Некоторые лидеры арабских стран Персидского залива и Европы считают, что для заключения мирного соглашения между США и Ираном понадобится около шести месяцев, и на этот период стороны должны продлить перемирие.

Об этом пишет Bloomberg в четверг, 16 апреля, ссылаясь на чиновников из этих регионов.

По словам собеседников агентства, которые говорили на условиях анонимности, лидеры стран в частных беседах предупреждают, что если Ормузский пролив не будет открыт в следующем месяце, может возникнуть глобальный продовольственный кризис.

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Страны Персидского залива считают, что Ирану надо запретить обогащать уран или обладать баллистическими ракетами большой дальности, однако они выступают против возобновления боевых действий и хотят, чтобы США продолжали переговоры, отметили чиновники.

15 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник писало, что США и Иран рассматривают возможность продления режима прекращения огня, срок которого истекает во вторник, еще на две недели, чтобы дать больше времени для переговоров по мирному соглашению.

Собеседник отметил, что посредники пытаются организовать технические консультации для решения наиболее спорных вопросов. Среди них — открытие Ормузского пролива и обогащение урана Ираном.

16 апреля во время пресс-конференции министр обороны США Пит Гегсет предупредил лидеров Ирана, что блокада портов и экономическое давление будут продолжаться, пока они «не сделают мудрый выбор».

«Между тем и до тех пор, пока это будет нужно, мы будем поддерживать эту успешную блокаду. Но если Иран сделает неудачный выбор, то их будет ждать и блокада, и бомбы, которые будут падать на инфраструктуру, электросети и энергетику», — сказал глава Пентагона.

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

Позже Трамп заявил о «окончательной» победе США в войне против Ирана. Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь тоже заявил о «победе» на фоне прекращения огня и о том, что «врага [удалось довести] до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения».

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10 апреля американский президент предупредил Иран, что Соединенные Штаты могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение. Также Трамп заявил, что у Тегерана «нет карт» накануне переговоров.

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

В этот день близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

13 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники писало, что посредники из Пакистана, Египта и Турции продолжат переговоры с США и Ираном — в надежде, что стороны смогут прийти к согласию о прекращении войны.

15 апреля Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в Пакистане в течение ближайших двух дней.