Чтобы покрыть дефицит до начала 2027 финансового года, который стартует 1 октября, Пентагон уже перераспределяет средства, пишет The Washington Post (Фото: REUTERS/Yuri Gripas)

В Пентагоне столкнулись с конкретной проблемой дефицита бюджета , к которому привела преимущественно война США против Ирана.

Об этом 21 июля сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США.

По их словам, нехватка финансирования уже вынуждает Пентагон сокращать объемы обучения и технического обслуживания, необходимых для поддержания боеготовности американских войск.

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«Кроме того, срыв перемирия с Ираном может еще больше усугубить давление на военный бюджет — после гибели четырех американских военнослужащих в ходе более чем недельных интенсивных боевых действий официальные лица в Вашингтоне дали понять, что готовятся к более масштабному конфликту», — пишет WP.

По информации издания, Белый дом уже обратился к Конгрессу с просьбой о немедленном выделении $67 млрд для покрытия расходов на войну против Ирана — но законодатели пока не могут прийти к согласию относительно дальнейших действий.

«Члены Палаты представителей планируют покинуть Вашингтон 23 июля для месячного перерыва в работе — в результате чего заключение какой-либо сделки по военному финансированию откладывается как минимум на несколько недель», — пишет WP.

Спикер Пентагона Шон Парнелл позднее заявил в официальном сообщении, что глава Пентагона Пит Хегсет «сделает все необходимое» для поддержания боеготовности американских войск и что финансирование обороны США «имеет жизненно важное значение».

При этом, как рассказали WP, некоторые действующие и бывшие американские чиновники, если Конгресс не примет нужные меры, то командованию Армии США вскоре придется пойти «на болезненные компромиссы».

В июне 2026 года глава Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут сообщил законодателям, что, на данный момент, война США против Ирана обошлась примерно в $30 млрд. Однако, как пишет WP, по мнению некоторых независимых аналитиков, реальные американские затраты, вероятно, гораздо выше — поскольку в оценке Белого дома не учтены расходы на восстановление американских баз на Ближнем Востоке, поврежденных в результате иранских ударов.

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«Чтобы перекрыть дефицит до начала 2027 финансового года, который начнется 1 октября, Пентагон уже перераспределяет средства. По словам четырех действующих и бывших чиновников, военные учения и тренировки, помогающие поддерживать боеготовность подразделений, ограничиваются или отменяются. Чиновники также сообщили, что для покрытия дефицита средств используются средства, выделенные на оборудование, объекты и техническое обслуживание», — пишет WP.

Более того, согласно документу, с которым ознакомились журналисты издания, в последние недели Пентагон обращался к Конгрессу с просьбой разрешить перераспределить $4,3 млрд из бюджета — на учения и закупку вооружений для решения более неотложных задач. Конгресс пока не принял решения по этому запросу, подытожили в WP.

Удары США по Ирану — что известно

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей. Операция была проведена в ответ на обстрел силами КСИР коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе.

8 июля Центральное командование США (CENTCOM) нанесло вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

12 июля сообщалось, что Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для судоходства после нового инцидента с гражданским судном, заявив, что ограничения будут действовать до особого распоряжения. В Тегеране также пригрозили новыми ударами по американским военным базам в случае дальнейшей эскалации со стороны США.

14 июля Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране тогда заявили, что эти атаки стали ответом на удары США.

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15 июля Центральное командование США сообщило, что Соединенные Штаты возобновили морскую блокаду Ирана .

16 июля Тегеран заявил, что нанесет массированный удар, если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы нанести удары по иранской инфраструктуре.

21 июля в Пентагоне сообщили, что начиная с 7 июля около 100 американских военнослужащих в результате ударов Ирана по военным объектам США на Ближнем Восток получили травмы различной степени тяжести — в основном незначительные.