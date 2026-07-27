По данным издания, адмирал Брэд Купер подчеркивает, что двухнедельная серия ударов США в районе Ормузского пролива значительно снизила способность Ирана наносить удары по кораблям (Фото: war.gov)

Глава Центральным командованием Армии США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер считает, что американская кампания ударов по объектам в районе Ормузского пролива достигла предела своей эффективности — и нужно прекратить бомбардировки.

Об этом 27 июля сообщает американское издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с позицией адмирала.

По их данным, именно рекомендация Купера вместе с оценками других военных и гражданских советников повлияла на решение президента США Дональда Трампа в пятницу, 25 июля, приостановить удары американской армии по целям в Иране.

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«Это стало признанием со стороны как военных, так и гражданских советников президента Трампа — есть пределы того, чего можно достичь с помощью военных действий, и в частности — с помощью операций с применением авиации», — пишет Axios.

По данным издания, адмирал Купер подчеркивает, что двухнедельная серия ударов США в районе Ормузского пролива значительно снизили способность Ирана наносить удары по кораблям.

«Купер отметил, что большинство выделенных целей для бомбардировок уже уничтожено. Командующий CENTCOM заявил, что следующим возможным шагом могло бы стать возобновление крупномасштабных боевых операций для уничтожения тех 20% целей, которые были обозначены американскими военными, но не были поражены в ходе операции Epic Fury», — подытожили в Axios.

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране и поразили более 140 целей. Операция была проведена в ответ на обстрел силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе.

8 июля Центральное командование США (CENTCOM) провело новую серию авиаударов по южным регионам Ирана в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран ударил ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране тогда заявили, что эти атаки стали ответом на удары США.

15 июля Центральное командование США сообщило, что Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года. Тогда КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

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Также 17 июля американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране. Главной целью атак был город Бендер-Аббас, где расположены штаб и главная база ВМС Ирана.

22 июля президент Трамп заявил, что каждый раз, когда Иран будет атаковать судно в Ормузском проливе, США будут уничтожать мост или электростанцию.

В ночь на 23 июля США начали наносить новые удары по военным объектам Ирана.

24 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны с Ираном —когда президент Дональд Трамп рассматривал такую возможность во время встречи в Белом доме.