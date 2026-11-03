Об этом 3 ноября сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и региональных чиновников.

«Израиль поделился с США разведывательными данными, в которых утверждается, что Иран рассматривает возможность применения химического оружия против своих противников; эта информация вызвала тревогу у одних американских чиновников и глубокий скептицизм у других», — пишет издание.

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В США некоторые чиновники рассматривают передачу Израилем разведданных как часть кампании давления со стороны правительства Нетаньяху, направленной на то, чтобы убедить Белый дом вернуться к крупномасштабным боевым операциям против Ирана.

«Другие чиновники считают, что к этим угрозам следует отнестись серьезно, учитывая недавнюю череду предупреждений о подготовке Ирана к нападению на американские интересы», — пишет NYT.

Как отмечает издание, заявления США о наличии у Ирана химического оружия или о его намерении создать его звучат уже на протяжении десятилетий. Представители режима аятолл публично отрицали такие возможности, сообщило издание.

«Нетаньяху борется за своё политическое выживание после того, как ему не удалось обеспечить себе чёткий путь к формированию правительства на парламентских выборах в Израиле на прошлой неделе. Некоторые аналитики полагают, что этот опытный политик, возможно, стремится использовать чрезвычайную ситуацию в сфере безопасности в качестве рычага давления, чтобы заставить лидеров оппозиции присоединиться к нему в коалиции», — пишет NYT.

Более того, в ходе недавних бесед с представителями американских спецслужб израильские чиновники представили им угрозу применения Ираном химического оружия как приоритетную — по сравнению с амбициями Тегерана по разработке ядерного оружия, сообщило издание.

При этом, как напомнили в NYT, применение химического оружия — особенно острый вопрос для Ирана. Дело в том, что, по данным местных экспертов, во время ирано-иракской войны 1980−1988 гг. диктатор Саддам Хусейн применил химическое оружие. В результате этого погибли тысячи людей, а около 100 тысяч иранских ветеранов и мирных жителей на протяжении десятилетий страдали от проблем со здоровьем.

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«Хотя в разведывательном сообществе США практически нет сомнений в том, что Иран разрабатывает химическое оружие, ведутся активные дискуссии по поводу того, прибегнут ли его лидеры к применению этого оружия, особенно если их не спровоцируют дальнейшие нападения», — сообщило издание.

23 октября директор Национальной разведки Джей Клейтон направил госсекретарю Марко Рубио служебную записку с предупреждением об угрозе иранских атак. После этого американские дипломаты и другой персонал были переведены в режим повышенной боевой готовности, писало издание.

По оценкам американских спецслужб, угроза для американцев на Ближнем Востоке и в ряде других стран находится на самом высоком уровне с момента начала войны в феврале, заявили официальные лица США, как подвели итоги в NYT.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что США могут провести ещё одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.

2 ноября США нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе в ответ на обстрелы со стороны Ирана.

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3 ноября в материале издания Axios сообщалось, что президент Трамп рассматривает три варианта развития событий в отношении войны с Ираном — заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или экономическое давление. При этом сам глава Белого дома утверждал, что не спешит с принятием решения, подытожило издание.