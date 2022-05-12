Две категории запретов. США разработали рекомендации по обмену разведданными с Украиной — WP 12 мая, 05:37 Цей матеріал також доступний українською Один из запретов на обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

США разработали рекомендации по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать роста напряженности в отношениях с Россией. Такая внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.



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Как пишет газета, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

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Однако этот запрет не распространяется на российских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.



Вторая категория запрета по обмену разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами, пишет WP со ссылкой на собеседников. Отчасти цель этого правила — удержать Штаты от участия в возможных атаках, которые «Украина может осуществить внутри России». Отмечается, что американские чиновники не отговаривали Украину проводить такие операции самостоятельно.

Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным включает информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает «в режиме реального времени», спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США, пишет WP со ссылкой на источники.

9 мая CNN сообщил, что президент США Джо Байден приказал прекратить утечки в СМИ об обмене разведданными Вашингтона и Киева. Ранее NBC News сообщил, что американский президент Джо Байден провел разговор с высшими должностными лицами разведки и обороны США, во время которого заявил, что недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными США с Украиной были контрпродуктивны. Байден якобы сказал чиновникам, что утечка должна прекратиться.

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Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал «безответственной» утечку информации в американских СМИ о роли разведки США в помощи Украине с затоплением российского крейсера Москва и ликвидацией генералов РФ.



В начале мая в СМИ появилась информация, что США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной. Отмечалось, что расширенный обмен информацией предназначен для того, чтобы помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории. Еще в апреле CNN сообщил, что США будут активнее передавать разведданные Украине о войсках РФ в Крыму и на Донбассе. Публично Белый дом и Пентагон подтверждают только сам факт обмена разведданными и комментируют эту информацию максимально лаконично.

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