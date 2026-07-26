Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны с Ираном , когда президент Дональд Трамп рассматривал такую возможность во время встречи в Белом доме в пятницу.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В пятницу вечером США, судя по всему, прекратили кампанию бомбардировок Ирана после почти двух недель непрерывных ночных ударов. Источник в Министерстве обороны подтвердил в субботу, что операции «приостановлены».

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Как отмечают собеседники, в пятницу Кейн выразил обеспокоенность по поводу запасов боеприпасов США и других потенциальных негативных последствий.

Один из источников сообщил, что генерал заявил Трампу о невозможности реализовать имеющиеся сценарии действий и добиться успеха.

Собеседники сообщили, что вопрос о запасах вооружений был одним из многих, поднятых Трампом во время встречи.

По словам источника, по состоянию на пятницу администрация Трампа все еще обдумывала, как именно могла бы выглядеть потенциальная эскалация.

Страны Персидского залива в ходе недавних переговоров с представителями Белого дома призвали к сдержанности, но признали, что США обладают уникальными возможностями, которые могли бы использовать для эскалации конфликта, если примут такое решение, отметил собеседник.

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Источник сообщает, что даже после того, как Трамп заявил о рассмотрении возможности нанесения масштабного удара по Ирану, он в частном порядке поручил своим дипломатам «продолжать переговоры». Собеседник добавил, что это подчеркивает, как президент пытается смириться с реальностью ограниченных военных операций, не предусматривающих ввода американских войск на территорию Ирана.

По данным нескольких источников, немногие в ближайшем окружении Трампа или в Пентагоне верили, что варианты эскалации, предложенные главой Белого дома, принесут желаемые результаты.

Удары США по Ирану — что известно

5 июля США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей. Атака была предпринята в ответ на обстрел силами КСИР коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе.

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8 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) начало вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран атаковал ракетами и беспилотниками Кувейт, Бахрейн и Иорданию, назвав это ответом на удары Соединенных Штатов. 15 июля CENTCOM сообщило, что США возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года нанес удар по территории Сирии. КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе, хотя, по данным сирийских источников, база не пострадала. В тот же день американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране. Главной целью атак стал город Бендер-Аббас, где расположены штаб и главная база ВМС страны.

25 июля Иран заявил о гибели более 200 американских военнослужащих за 13 дней ударов.

New York Post и CNN сообщали, что Пентагон прорабатывает сценарий масштабной наземной операции, целью которой может стать захват или уничтожение запасов обогащенного урана на укрепленных ядерных объектах Ирана.