Президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития событий в отношении войны с Ираном: заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или экономическое давление. Сам он утверждает, что не спешит с принятием решения.

Об этом говорится в материале издания Axios.

«Так или иначе, мы что-то предпримем, но спешить нам некуда. Мы нанесли им финансовый ущерб. У них нет денег, нет бензина, а народ от этого очень устал. Мы ведем с ними переговоры. Все идет хорошо. Проблема с ними в том… что они постоянно пытаются нас подгонять, а сами топчутся на месте. [С иранской стороны] спешки меньше, чем можно было бы ожидать, но они хотят заключить сделку больше, чем когда-либо», — сказал Трамп в интервью Axios.

Реклама

Издание пишет, что глава Белого дома взвешивает три варианта действий, которые поддерживают различные лагеря.

Вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф призывают Трампа стремиться к заключению соглашения, поскольку возобновление войны может не изменить ситуацию к лучшему. По словам источников, большинство стран Персидского залива поддерживают эту позицию и сообщили об этом президенту США.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет возобновить боевые действия — так же, как и глава Пентагона Пит Хегсет. Они утверждают, что Ирану нельзя доверять в вопросе заключения соглашения, не говоря уже о его соблюдении, и что глава Белого дома должен довести дело до конца военными средствами.

Как отмечают собеседники, министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и государственный секретарь Марко Рубио советуют Трампу придерживаться статус-кво «ни войны, ни сделки» и позволить продолжить кампанию экономического давления.

Источник сообщил, что Рэтклифф сказал президенту США, что затяжные экономические трудности вынудят Иран пойти на более значительные уступки или же вызовут внутри страны такую нестабильность, что граждане поднимут восстание.

В ходе общения с журналистами Вэнс заявил, что он и Трамп «достаточно уверены в перспективе урегулирования войны с Ираном».

«Мы добились определенного прогресса и посмотрим, удастся ли нам достичь еще большего… Мы не устанавливали крайних сроков [для возобновления ударов]. Мы хотим убедиться, что иранцы не возобновляют и не пытаются возобновить свою ядерную программу», — сказал он.

Реклама:

23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.

2 ноября США нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе в ответ на обстрелы со стороны Ирана.