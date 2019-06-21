Reuters: Трамп предупредил Иран о скором ударе США Сегодня, 12:15 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Трамп дал Ирану небольшое время на ответ REUTERS/Carlos Barria

Иран ночью получил сообщение от американского президента Дональда Трампа с предупреждением о скором ударе США, сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

Отмечается, что в своем послании Трамп сказал, что против любой войны с Ираном и хочет обсудить с Тегераном различные вопросы.



«Он дал нам немного времени для получения ответа, но Иран незамедлительно сообщил, что решение по этому вопросу должен принимать верховный лидер (аятолла Али) Хаменеи», — рассказал один из чиновников на условии анонимности.

По данным агентства, сообщение Трампа было передано через чиновника из Омана.

«Мы четко дали понять, что лидер против любых переговоров, но послание будет передано ему для принятия решения… Однако мы сообщили оманскому чиновнику, что любая атака на Иран будет иметь региональные и международные последствия», — добавил второй собеседник агентства.

Ранее издание The New York Times сообщило, что планировал нанести удар по Ирану, однако в последний момент изменил свое решение.

Удар должен был стать ответом на сбитый Ираном американский беспилотник.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.