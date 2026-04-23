Иран назвал условия, при которых перемирие «будет иметь смысл»

Иран заявил, что перемирие в войне с США «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Иран заявил , что перемирие в войне с США «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и остановки «воинственных действий» Израиля.

Об этом сообщил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в Х

По его словам, перемирие не должно нарушать «морская блокада и захват мировой экономики в заложники».

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Галибаф добавил в список условий прекращения «воинственных действий сионистов на всех фронтах».

«Открытие Ормузского пролива невозможно при грубом нарушении перемирия. Они (Израиль и США — ред.) не достигли своих целей посредством военной агрессии и не достигнут их посредством запугивания. Единственный путь вперед — это признание прав иранского народа», — заявил он.

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что «временных рамок» для войны с Ираном нет. Он также отверг предположение о том, что политические соображения влияют на его подход.

22 апреля Трамп заявил, что новый раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана может состояться уже в ближайшую пятницу.

Ранее Трамп объявил, что по просьбе Пакистана он продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Трамп заявил, что приказал вооруженным силам США продолжать блокаду иранских портов и «во всех других аспектах оставаться готовыми и способными к действиям».

20 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что вряд ли продолжит перемирие с Ираном, если до его завершения не будет заключено соглашение. Трамп также уверял, что до заключения такого соглашения Ормузский пролив будет оставаться заблокированным Соединенными Штатами.