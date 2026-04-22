Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Radio NV — об Иране и США, которые на Ближнем Востоке ведут «игру с отрицательной суммой, когда проигрывают обе стороны».

— Иран говорит о втором раунде переговоров с США, как об определенной медиаигре. Точнее не о самом процессе, а о заявлениях американской стороны. Государственное иранское новостное агентство обвиняет США в необоснованных и нереалистичных требованиях, частой смене позиции, угрожающей риторике и продолжении морской блокады, что, как утверждает иранский режим, нарушает прекращение огня. Есть ли здесь возможность найти истину?

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— Я думаю, нужно начать с того, что переговоры в том виде, в котором мы наблюдали в Исламабаде, не были как переговоры. Это был обмен предложениями.

И в рамках этого обмена предложениями была достигнута договоренность о прекращении боевых действий на какой-то определенный срок. Речь идет о двух неделях. И срок этого прекращения огня, перемирия, скоро истекает.