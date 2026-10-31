Катар пытается договориться о возобновлении переговоров между США и Ираном до промежуточных выборов (Фото: Iran’s Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Катарские посредники провели более 12 часов переговоров в Тегеране, пытаясь договориться о возобновлении прямых контактов между США и Ираном и предотвратить новую военную эскалацию после промежуточных выборов в Конгресс США.

Об этом в субботу, 31 октября, пишет Axios.

Дипломатический источник сообщил, что в ходе переговоров 30 октября катарская сторона поддерживала постоянный контакт с Белым домом. По словам собеседника издания, стороны добились определенного прогресса, однако консультации продолжаются. Катар пытается убедить Вашингтон и Тегеран согласовать взаимные шаги, которые можно было бы реализовать в течение нескольких дней, чтобы вернуться к прямым переговорам по иранской ядерной программе и другим вопросам.

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По словам американского чиновника, достижению договоренностей пока препятствуют принципиальные разногласия. Администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана уступок в ядерной сфере еще до возобновления диалога. Тегеран, в свою очередь, настаивает на том, чтобы США сначала сняли морскую блокаду, разморозили иранские средства и разрешили стране продавать нефть.

Катарские посредники также пытаются убедить Иран допустить инспекторов ООН к ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам. Такой шаг мог бы стать жестом доверия, на который Вашингтон ответил бы частичным ослаблением санкций, подчеркнули в Axios.

В то же время в окружении Трампа нет единой позиции относительно дальнейших действий. Министр обороны Пит Хегсет и государственный секретарь Марко Рубио скептически оценивают перспективы заключения ядерной сделки с нынешними властями Ирана. Они считают, что президенту США следует сосредоточиться на дальнейшем ослаблении иранского режима, в частности путем нанесения новых ударов, сообщил американский чиновник.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по словам источника, выступают за возобновление переговоров. Сам американский президент, однако, сомневается, что Тегеран согласится на приемлемые для него условия.

По данным источника, Египет, Турция, Ирак, Пакистан и Саудовская Аравия призывают Иран согласиться на возобновление переговоров до промежуточных выборов в США. Один из американских чиновников предположил, что в случае серьезного поражения республиканцев Трамп может с большей готовностью отдать приказ о проведении масштабной военной операции. В то же время представитель Белого дома заверил, что результаты выборов не повлияют на решение президента в отношении Ирана.

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25 октября издание Times of Israel сообщило, что за два дня до парламентских выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупреждение об угрозе «второго Холокоста» — в случае, если Иран получит ядерное оружие.

23 октября президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Флорида заявил, что Соединенные Штаты могут провести еще одну военную операцию против Ирана.