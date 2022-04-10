«Поступает каждый день». США готовы предоставить необходимое для Украины оружие, чтобы отражать атаки России — Салливан 10 апреля, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный держит Javelin на оборонной позиции в Киевской области, 13 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США готовы предоставить Украине «оружие, которое ей нужно» для защиты в войне, развязанной Россией.



Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью ABC News в воскресенье, 10 апреля.

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«Мы планируем предоставить Украине необходимое оружие, чтобы отбить россиян, чтобы не дать им захватить больше городов, где они совершают преступления», — подчеркнул он.

В эфире NBC News Салливан сказал, что Штаты «круглосуточно работают над поставками нашего собственного оружия, организовывают и координируют поставки вооружения из многих других стран». По его словам, Украина получает оружие каждый день, в том числе и сегодня.

Президент Владимир Зеленский и другие украинские политики регулярно призывают Запад предоставлять Киеву еще большее вооружения. По мнению главы государства, партнеры опоздали с предоставлением некоторых видов.

6 апреля Сенат США единогласно поддержал законопроект, который в случае его утверждения Палатой представителей поможет ускорить поставки американского вооружения в Украину — фактически возродить действовавшую во время Второй мировой войны программу ленд-лиза.



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