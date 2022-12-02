Мы должны понимать: война на годы — Бутусов 2 декабря, 15:54 Многоэтажка, поврежденная российским ракетным ударом, в Чугуеве Харьковской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ заявил, что война России против Украины продлится годы.

«Мы должны понимать: война на годы, Россия сосредотачивает все силы, Россия делает все, чтобы военным путем победить и уничтожить нас», — заявил Бутусов в эфире Радио НВ.

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Журналист подчеркнул, что сейчас, когда линия фронта устойчива, а война стала позиционной, «есть время посмотреть и понять, что война будет затяжная».

Он отметил, что война сопровождается большими потерями, и враг меняет тактику, организационно-штатную структуру и увеличивает численность.

«Преимуществу в количестве мы должны противопоставить преимущество в качестве. Что это должно быть? Я много раз говорил, писал, что на войне беречь людей — значит, сделать их боеспособнее, чем противник. Нет других возможностей уберечь жизнь солдата. Ему нужно лучшее управление, лучшая разведка, лучшая организация, лучшее обеспечение. Тогда это возможность уберечь его даже в тех условиях, когда, например, нет достаточного количества боеприпасов. И главное — требуется лучшая подготовка», — считает Бутусов.

В конце ноября представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил, что США предполагают, что война продлится в течение зимних месяцев.

В то же время, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего.