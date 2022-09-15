Россия применила гиперзвуковое оружие в Украине почти безрезультатно — Пентагон 15 сентября, 21:34 Ракета Кинжал на борту МиГ-31 (Фото:СС)

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что применение Россией гиперзвукового оружия против Украины было практическим безрезультатным.

Это заявление Хикс сделала во время саммита Альянса по разведке и национальной безопасности, сообщает CNN.

«Россия уже применила гиперзвуковое оружие во время войны в Украине почти безрезультатно», — сообщила Хикс.

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По данным украинской разведки, оккупанты столкнулись со сложностями с ракетами — у них осталось не более 45% от того количества, которое было до начала полномасштабной войны.

В начале августа Воздушные Силы ВСУ подтвердили факт удара российскими гиперзвуковыми ракетами Х-47М Кинжал по Винницкой области. Западные аналитики предполагали, что оккупанты могли впервые использовать это оружие в Украине.

В среду, 14 сентября, Россия также нанесла удары по Кривому Рогу ракетами Кинжал и Искандер.

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