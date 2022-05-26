«Самая большая группировка — на юге». Россия перебросила в Украину 13 дополнительных БТГ — СNN

26 мая, 21:01
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:8Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:8Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины / Facebook)

Россия перебросила в Украину 13 дополнительных батальонных тактических групп, а самая крупная группировка войск оккупантов находится на юге, сообщает CNN cо ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.

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В настоящее время на территории Украины находится 110 оперативных российских БТГ, сообщил он. По оценкам США, 9 мая в Украине находились 97 БТГ, уточнил чиновник.

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«Самая большая группировка остается на юге. Но западная группировка, центральная группировка и восточная группировка имеют примерно одинаковое количество БТГ внутри Украины», — сказал чиновник.

Российские силы добились «некоторых постепенных успехов» в своем наступлении на Славянск и Краматорск, добавил чиновник.

США отмечают, что украинцы «продолжали оттеснять российские силы» в районе Харькова, но там нет «существенных изменений».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Оккупант Война в Украине БТГр

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