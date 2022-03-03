В Вильнюсе улицу, которая ведет к российскому посольству, назовут в честь Героев Украины 3 марта, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Мэр Вильнюса пишет перед посольством России «Путин, Гаага ждет тебя» (Фото:Vilnius Municipality/Handout via REUTERS.)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что безымянную улицу, которая ведет в сторону российского посольства, будет называться улицей Героев Украины.

В своем Facebook он призвал сотрудников посольства России менять визитки и подчеркнул, что теперь всем, кто будет писать письмо в посольство, придется подумать о жертвах российской агрессии и героях Украины. По его словам, формальности будет урегулированы в среду, 9 марта.



«Единственным адресом на улице Героев Украины будет российское посольство», — написал он.

Ранее мэр Вильнюса сделал перед российским посольством 20-метровую надпись «Путин, тебя ждет Гаага».



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