Путин взбесился, когда узнал про ценность ракет, выпущенных по Виннице — Грозев 9 марта, 07:25 Цей матеріал також доступний українською До Путина, скорее всего, не доносится правдивая информация — Грозев (Фото:Sputnik/Andrey Gorshkov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор был взбешен, когда узнал, насколько ценными ракетами РФ обстреляла Винницкий аэропорт, сообщил в эфире телемарафона журналист-расследователь Христо Грозев.



По словам журналиста, вероятно, Путину не доносят полной информации о провалах российских войск в Украине, а также о том, что практически 100% населения негативно относится к российским оккупантам, сообщает Укринформ.

«После того, как было проинформировано, что 8 ракет, очень дорогих ракет, из тех, которых уже немного в запасах России, были выпущены по Виннице, Путин был взбешен, потому что ему докладывали, что эти ракеты самые ценные и вообще их там не больше тысячи», — рассказал Грозев.

Журналист добавил, что, скорее всего, правдивая информация не доносится до Путина, потому что люди по вертикали боятся ему такое сообщать. Также он отметил, что в отличие от ситуации в РФ, российская пропаганда «буквально по нулях» работает за рубежом.

«Это основное изменение, потому что по сравнению с тем, что было в 2014—2015 годах, когда они смогли как-то повлиять на часть западного общественного мнения, когда хотели, чтобы, например, антиамериканские настроения как-то переменились на пророссийские, то в нынешней ситуации нет ни одного нормального человека в Европе, который мог бы поверить этим фейкам», — резюмировал Грозев.

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Сообщалось, что спасателям удалось достать из-под завалов аэропорта Винница шесть раненых и тела девяти погибших. Среди них пять гражданских и четверо военных.

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