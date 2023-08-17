Не надейтесь на санкции. Почему РФ даже под ограничениями продолжает изготавливать ракеты и дроны, и при чем здесь Китай, — Defense Express 17 августа, 17:58 NV Премиум «ЧЕРНЫЕ» МИКРОСХЕМЫ: Украинские эксперты нашли в остатках российских ракет, сбитых в последнее время, довольно много импортных компонентов (Фото:Maxym Marusenko / NurPhoto via Reuters)

Олег Катков из Defense Express объясняет, почему санкции против РФ по комплектующим для вооружений — это игра в долгую, и 100% эффекта они не дадут.

В ночь на 15 августа Россия осуществила очередную воздушную террористическую атаку по Украине, нанеся удар в частности по Львову, Днепру и Луцку.

Ракеты, которыми страна-агрессор обстреляла украинские города, изготовлены в этом году, резюмировали в Офисе президента (ОП). Более того, в одной из их разновидностей — Х-101 — обнаружили микросхемы иностранного происхождения, сообщил глава ОП Андрей Ермак. Кроме того, российские БПЛА Ланцет и Орлан, по его словам, содержат по меньшей мере 19 иностранных электронных компонентов, в частности, западных.

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Теперь Международная рабочая группа по санкциям против РФ (так называемая группа Ермака-Макфола) планирует в ближайшее время представить документ с санкционными предложениями, чтобы исключить поступление в РФ подобного оборудования.

О ввозе критических компонентов из Запада для производства оружия в Россию писали мировые издания. Например, по данным американского журнала Newsweek, значительная часть нужных для российского ракетостроения материалов приходит в РФ через Китай. При этом более 60% импортируемых компонентов — от компаний США.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал NV о масштабах этого явления, а также о том, почему подобное стало возможным несмотря на волну западных санкций, и есть ли действенные предохранители.

Далее — прямая речь Каткова:

«Это [попадание в Россию импортных составляющих в том числе с Запада] происходит постоянно, и это явление массовое. Бороться как-то с ним — это где-то на уровне между «невозможно» и «очень сложно». В чем дело? Есть отличный пример Ирана, который находится под санкциями, причем значительно более жесткими, чем РФ, и значительно дольше, а точнее с 1979 года. И у него и ракеты есть объективно, и он даже РФ дроны-камикадзе, самолето-снаряды поставляет и прочее. Мы понимаем, какое их качество, но таким странам, как РФ, Иран и КНДР все равно, какая там точность этих ракет, потому что они бьют по гражданским по объектам.