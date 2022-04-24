Байден о двух месяцах войны в Украине: Киев все еще стоит, США продолжат поддерживать украинцев

24 апреля, 23:14
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Байден поддерживает Украину с первого дня войны (Фото:Leah Millis/Reuters)

Байден поддерживает Украину с первого дня войны (Фото:Leah Millis/Reuters)

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Спустя два месяца полномасштабного вторжения России в Украину Киев все еще стоит, заявил президент США Джо Байден.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

«Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти», — написал он в своем Twitter.

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Байден добавил, что США продолжат поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины.

https://twitter.com/POTUS/status/1518291602975989762

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в $800 млн, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 24 апреля — 60-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.


22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Джо Байден Война России против Украины

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