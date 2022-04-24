Байден о двух месяцах войны в Украине: Киев все еще стоит, США продолжат поддерживать украинцев 24 апреля, 23:14 Цей матеріал також доступний українською Байден поддерживает Украину с первого дня войны (Фото:Leah Millis/Reuters)

Спустя два месяца полномасштабного вторжения России в Украину Киев все еще стоит, заявил президент США Джо Байден.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

«Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти», — написал он в своем Twitter.

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Байден добавил, что США продолжат поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины.

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в $800 млн, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 апреля — 60-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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