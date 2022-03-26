«Как это ни парадоксально». Россия дерусифицировала Украину, мир должен денацифицировать РФ — Вятрович 26 марта, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Символ Z русская армия использует во время войны в Украине. Омск, 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

83% украинцев, принявших участие в опросе группы Рейтинг, считают, что украинский должен быть единственным государственным языком. А доля тех, кто считает украинский язык родным, выросла с 57% в 2012 году до 76% в 2022 году.

Такую дерусификацию вызвали агрессивные действия России и ее диктатора, убежден народный депутат Владимир Вятрович, о чем отметил в эфире Радио НВ:

«Главным дерусификатором, как это ни парадоксально, выступает Владимир Путин и российская армия. Именно они дали русскоязычным украинцам понять необходимость возвращения к родному [украинскому] языку. <...> Происходящие события многим украинцам открыли глаза на опасность маркеров принадлежности к русскому миру».

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Нардеп уверен, что единство, возникшее в стране после полномасштабного российского вторжения, даст толчок к стремительному экономическому развитию Украины:

«После нашей победы весь потенциал, который мы накопили, — взаимное доверие, желание быть другими, быть украинцами — должно стать и, я убежден, станет основанием для украинского экономического чуда. Именно сплоченные нации способны на качественный скачок».

Также после завершения войны, уверен нардеп, мир должен денацифицировать Россию:

«Мир должен объединить свои усилия для того, чтобы сделать невозможным в будущем вновь проявления российской агрессии. Так было после победы над Третьим Рейхом. <...> В отличие от Германии, РФ – многонациональное государство. Думаю, когда мы будем говорить о победе над РФ, очевидно, она должна закончиться еще и тем, что народы, которые до сих пор в составе РФ остаются порабощенными, будут иметь право получить независимость, свободу и право строить собственные демократические государства».

24 февраля под предлогом «демилитаризации» и «денацификации» Украины Путин объявил о «специальной военной операции».

На самом же деле российский диктатор начал полномасштабную войну в Украине, которая длится уже 31-й день.

Теперь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия грозит «демилитаризацией» и «денацификацией» еще ряду стран. По его мнению, страна-агрессор представляет угрозу странам Балтии, Польши, Молдовы и Казахстана.

