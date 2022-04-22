«Уже никому не верит». Путин решил сам отдавать приказы в войне России против Украины — Грозев 22 апреля, 04:56 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

По мнению журналиста Bellingcat Христо Грозева, российский диктатор Владимир Путин «уже никому не доверяет» и решил стать реальным верховным главнокомандующим в войне с Украиной.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Кремлевский диктатор Владимир Путин решил стать реальным верховным главнокомандующим и самостоятельно отдавать приказы в войне против Украины.

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Об этом заявил журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире Популярной политики.

По словам Грозева, чем дольше это будет происходить, тем хуже для РФ. Также он добавил, что Путин не может не видеть, что все, что ему было обещано, практически гарантировалось относительно Украины — не выполнено. В частности, внутриполитическая пятая колонна в Украине просто пропала.

«Гомеопатическая какая-то (пятая колонна — ред.) проявляется там — на уровне десяти демонстрантов в Мелитополе, и все», — сказал Грозев.

Он отметил, что для Путина очевиден обман со стороны пятой службы ФСБ. Также, не был взят Киев, что было в первоначальном плане Кремля.

«Это огромная репутационная цена для него самого. Поэтому ему просто остаться в старой позиции и верить этим людям, которые обещают что-то новое сейчас — это невозможно», — считает Грозев.

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По словам журналиста, его инсайды подтверждают, что Путин уже никому не верит, пытается сам принимать участие и давать инструкции.

«Он реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим. Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой Путин не верит никому и сам отдает приказы», — предполагает Грозев.

По словам журналиста Bellingcat, Путин не сможет построить новую стратегию войны вместо провалившейся.

«Чем больше он лично участвует, тем хуже будет для стратегии», — считает журналист.

Напомним, что 21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промышленной зоны вблизи завода Азовсталь в захваченном российскими войсками городе Мариуполь Донецкой области, назвав его нецелесообразным.

Приказ Путина последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, которы отклонили все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



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